Dans un entretien accordé au « Corriere delle Sera », Zlatan Ibrahimovic s’est confié et il parle de son ancien club, le Paris Saint-Germain.

Aujourd’hui au Milan AC, le Suédois connait bien Gianluigi Donnarumma son ancien partenaire chez les Rosseneri. L’occasion de donner sa préférence entre Keylor Navas et le gardien international italien. Et sans surprise, il milite pour son ancien partenaire. « Donnarumma ? C‘est un très grand gardien. Si le club lui avait donné ce qu’il voulait, il serait resté à Milan. Maintenant, il doit faire le bordel pour être titulaire au PSG. Ce n’est pas normal que les Sud-Américains imposent que l’autre joue. Gigio est plus fort. » A-t-il confié.