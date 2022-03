Face aux critiques, Achraf Hakimi a donné son point de vue bien tranché.

Interrogé dans les colonnes du Parisien ce lundi à deux jours du choc de Ligue des champions face au Real Madrid, Achraf Hakimi en a profité pour évoquer son intégration dans l’effectif du Paris Saint-Germain. Le latéral marocain a détaillé sa relation avec Kylian Mbappé, avant de donner son point de vue sur la critique.

« Les gens, comme je l’ai dit souvent, se sont habitués au fait que je marque des buts, que je donne des passes décisives. Et dès que ça n’arrive plus, on dirait que tu es moins fort. Ce n’est pas ça. Il y a d’autres aspects. Je suis d’abord un défenseur et si, ensuite, je peux aider l’équipe par des buts ou des passes décisives, très bien. Sinon, je me dois de défendre et de travailler pour l’équipe. »