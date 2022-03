Dans une interview accordée au Parisien, Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain, a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé.

Achraf Hakimi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival contre un chèque de 60 millions d’euros hors bonus, a rapidement noué une amitié avec Kylian Mbappé. Dans les colonnes du Parisien, le latéral droit a évoqué sa relation avec le champion du monde 2018: « Nous sommes deux jeunes de 23 ans qui partageons les mêmes goûts. On parle de musique, de jeux vidéo, on va au restaurant ou on passe juste du temps ensemble. On s’apprécie l’un l’autre. […] On aime profiter de la vie », a raconté le défenseur. « J’ai une vie personnelle, Kylian aussi. Mais on passe aussi beaucoup de temps à la maison. Il n’est pas toujours nécessaire de sortir pour s’amuser. »

Depuis le début de la saison, le marocain impressionne dans son couloir droit avec 29 matchs toutes compétitions confondues où il a trouvé le chemin des filets à trois reprises et offert trois passes décisives à ses coéquipiers. Absent ce week-end lors de la défaite, 1-0, face à Nice pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Achraf Hakimi devrait être titulaire mercredi face au Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.