En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba reste un homme convoité, très convoité. Pourtant, le PSG ne devrait pas en faire autant pour le recruter. Giovanni Castaldi privilégierait un autre profil.

Après un mercato d’été de rêve ponctué par de nombreuses arrivées libres, le Paris Saint-Germain est attendu et pourrait bien refaire parler de lui dès l’été prochain alors que de multiples opportunités à moindre coût sont à saisir. L’une d’entre elles mènent à Paul Pogba. Le Mancunien est une cible privilégiée de Leonardo. Une erreur selon Giovanni Castaldi.

« Je suis partagé car j’aime beaucoup Pogba et l’idée de l’avoir en Ligue 1 me plait. Mais il faut être réaliste, Pogba peut être monstrueux sur le court terme. Paris a besoin de joueurs réguliers et fiables. Genre Kroos. Celui que le PSG a vraiment raté, c’est Barella« , a déclaré Giovanni Castaldi lors d’un live sur Instagram. Le journaliste a également commenté l’arrivée potentielle de Zinedine Zidane au club de la capitale : « Sur Zidane, c’est le rêve du Qatar, aucun doute là-dessus. Et Pochettino ne serait pas contre un retour en Angleterre. C’est tout. »