La défaite du PSG hier soir n’est pas lourde de conséquences pour Mauricio Pochettino qui espère remobiliser ses joueurs pour la Ligue 1 et la Ligue des champions.

Après une saison 2020/21 décevante qui s’est soldée par une deuxième place en Ligue 1 derrière le LOSC, le Paris Saint-Germain a débuté ce nouvel exercice par une nouvelle défaite face au rival nordiste. Hier soir à Tel-Aviv, en Israël, les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont offert un succès de prestige à l’occasion du Trophée des Champions. Une victoire 1-0 grâce à une frappe splendide de Xeka (45′) dans la lucarne de Keylor Navas.

De passage au micro d’Amazon Prime après la rencontre, Mauricio Pochettino n’a pas caché sa déception, même s’il admet que le Trophée des Champions était loin d’être une priorité. « C’était une finale et c’est une déception. Globalement, sur ce match, on a été bon, mais finalement, malgré la domination en deuxième mi-temps, on n’a pas gagné. Félicitation à Lille. Ce n’est que le début de saison et on a des choses encore plus importantes à aller chercher. »