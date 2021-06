Aujourd’hui entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino pourrait quitter son poste dans quelques semaines. Un départ qui n’étonne pas forcément les spécialistes.

Journaliste pour « RTL » et spécialiste du club de la capitale, Philippe Sanfourche donne une explication et pense que le problème viendrait finalement de Leonardo, le directeur sportif qui vampirise tout au club. « Avec Tuchel, Leonardo, il avait les boules. Et c’était tous les jours le fight. Le rapport de force, il est le même. C’est central. Avec Leonardo omniprésent, omnipotent, plus les semaines passent, plus l’entraîneur se rend compte qu’il n’a pas la main sur tout. Et bien, Pochettino, a sa manière, il est en train de récupérer plus de prérogatives. En laissant planer le doute parce qu’il reste courtisé.” A-t-il confié.