Mauricio Pochettino est revenu sur les dernières prestations de Presnel Kimpembe et notamment l’erreur du défenseur central du PSG lors du match de Ligue des champions contre le RB Leipzig mercredi soir.

« Non car les décisions sont toujours prises en concertation avec le secteur performance et médical. Sa blessure ne veut pas dire qu’on a pris une mauvaise décision, il n’a jamais été forcé à jouer. J’ai l’humilité et un ego assez équilibré pour dire que si j’avais fait une erreur je le reconnaîtrais. Il a une petite chose qui fait qu’il est indisponible samedi, mais on espère le récupérer bientôt », a fait savoir le technicien argentin devant les médias ce vendredi.