Il y a quelques heures Kylian Mbappé a encore une fois fait couler beaucoup d’encre avec ses déclarations. L’attaquant français aurait indiqué vouloir impérativement rejoindre le Real Madrid, ce qui a provoqué stupeur pour pas mal de monde.

« Malgré tout, le coach parisien Mauricio Pochettino a tenu à louer le professionnalisme de son buteur et souhaite parler du terrain et non d’avenir. « Il travaille très dur et est très motivé. Kylian est un joueur du club, je le vois rester et être avec nous cette saison. J’apprécie cette période des transferts, il faut avoir le sens de l’humour. On sait qu’il se dit beaucoup de choses, qui se passent ou non. Ce que je peux dire, c’est que Mbappé travaille. Le plus important est que Kylian Mbappé soit calme et sache ce qu’il doit faire. Il est tranquille, il prépare le match de demain. Nous voulons l’avoir pour gagner, on doit prendre les 3 points demain. C’est un joueur du club, on veut qu’il reste et on le sent concentré pour demain, » a ainsi confié Pochettino en conférence de presse ce jeudi.