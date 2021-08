C’est devenu le feuilleton du mercato au Paris Saint-Germain, l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2022, il souhaite évoluer pour le Real Madrid et aurait même informer ses dirigeants.

Ce jeudi matin, la « Gazzetta dello Sport » lâche une vraie bombe. Selon la presse en Italie, le natif de Bondy a été formel avec ses dirigeants et a expliqué qu’il n’avait qu’une envie à savoir rejoindre le Real Madrid avant la fin du mercato ou alors l’été prochain en tant que joueur libre. « Depuis longtemps, Mbappé s’interroge sur ses perspectives de carrière, qu’il doit rendre compatibles avec ses propres ambitions (…) Ces derniers mois, il a trop souvent été qualifié comme le champion du futur. Pour lui, le futur, c’est maintenant. » Peut-on lire dans le célèbre média au papier rose. Qui ajoute que « le joueur se sent prêt à assumer un statut de leader dès maintenant, dans n’importe quel projet. » Reste à savoir dans quelle capitale et pas sur que le champion du monde en titre ne puisse évoluer avec Lionel Messi cette saison…