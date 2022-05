Mauricio Pochettino croise les doigts pour que Kylian Mbappé ne fasse aucune annonce durant la cérémonie des Trophées UNFP.

De passage en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino en a profité pour revenir sur les récentes rumeurs qui entourent Kylian Mbappé. En Espagne, certains médias annoncent notamment que le Français pourrait officialiser son transfert au Real Madrid ce dimanche à l’occasion de la 30e cérémonie des Trophées UNFP. Interrogé à ce sujet, l’entraîneur du PSG a invité son attaquant à garder le silence, alors que la majeure partie du groupe parisien sera en stage au Qatar.

« C’est une question pour Kylian. J’espère que non, qu’il ne dira rien parce qu’on sera au Qatar, le reste du club. Et dans tous les cas, s’il y a une communication, on espère qu’elle sera positive pour le club. Mais je ne crois pas. Et dans tous les cas, c’est une question pour lui »