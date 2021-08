Limogé par la Juventus Turin, Andrea Pirlo n’est pas encore un entraîneur confirmé. Mais il promet d’apprendre, comme en témoigne cette anecdote.

L’ancien milieu de terrain star du Milan AC a rencontré Mauricio Pochettino cet été, durant ses vacances. Voici l’échange entre les deux hommes, révélé par l’Italien. « Je regarde beaucoup de matchs et j’observe les autres entraîneurs. Vous pouvez apprendre de n’importe qui. Je vois beaucoup d’entraînements en ligne. Quand il sera plus facile de voyager, j’irai en voir en personne. J’ai rencontré Mauricio Pochettino en vacances à Ibiza et il m’a demandé de venir à Paris. Si je peux, j’aimerais aussi aller à Manchester pour voir Guardiola. Mais je suis prêt à me lancer dans une nouvelle aventure », a raconté Andrea Pirlo dans un entretien accordé à The Athletic.