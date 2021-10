Robert Pires a délivré un message aux joueurs du Paris Saint-Germain après la victoire à l’arrachée en Ligue des champions face au RB Leipzig sur le score de 3 buts à 2.

Le consultant est revenu sur la rencontre et lance des avertissements au club de la capitale. « Il y a une certaine défaillance collective. Ils s’en sortiront souvent grâce aux individualités. Mais plus on va avancer, plus ça sera difficile. Ça a été un bon match dans la souffrance mais une fois que le Bayern, le Real ou Liverpool seront en face, ça sera différent, » a prévenu le champion du monde 1998 dans les colonnes du journal « Le Parisien. »

Avant de poursuivre : « Ce n’est pas devant où je suis inquiet. C’est plutôt sur la base, quand il faut défendre, à la perte du ballon. Mauricio Pochettino doit trouver une solution et travailler pour obtenir le fameux équilibre. Je les sens en difficulté. Leipzig a été vraiment très bon. Imaginez si vous jouez le Bayern, je ne suis pas sûr que le score soit similaire. »