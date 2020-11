Après la défaite du PSG face à Leipzig (2-1) en Ligue des Champions, Pierre Ménès est revenu sur la prestation du club parisien. Le consultant de Canal + n’a pas été tendre avec Thomas Tuchel.

Décidément, les clubs français n’y arrivent pas cette année en Ligue des Champions. Après l’humiliation subie par Marseille à Porto mardi, la défaite logique de Rennes sur la pelouse de Chelsea (3-0), le PSG est tombé à son tour face à l’imprévisible formation du RB Leipzig (2-1). Le club parisien, privé de ses stars Mbappé et Neymar, traverse une période difficile. En tant qu’observateur assidu du football, Pierre Ménès est revenu sur cette défaite et n’a pas hésité à pointer du doigt Thomas Tuchel. « Marquinhos a une nouvelle fois fait la preuve de son inutilité au milieu. Et surtout, Danilo me semble trop lourd pour être dernier défenseur. Dans l’entrejeu, il aurait le temps de couper les trajectoires, de faire parler son physique et son jeu de tête. Et puis il y aurait Marqui en sécurité derrière lui. Là, dès que le Brésilien se fait passer au milieu, Danilo est livré à lui-même et c’est trop difficile pour lui. Cet inversement de postes est pour moi une faute tactique majeure. Et puis le coaching… Comment tu peux faire entrer Rafinha, le seul élément un peu technique de l’effectif valide, à la 84e minute de jeu ? » s’interroge Pierre Ménès sur son blog.

Le journaliste sportif estime que le technicien allemand tend le bâton pour se faire battre. « Mais le pire, c’est qu’à la fin du match, j’ai vu un Tuchel presque souriant. Je ne comprends pas où il veut en venir, je ne comprends pas ce qu’il cherche, si ce n’est peut-être à se faire virer. […] Je rigolais en lisant les commentaires à la mi-temps, qui disaient en substance que « Paris jouait mieux sans les deux starlettes ». Mais oui, mais bien sûr… On a vu le poids offensif du PSG à partir du moment où Di Maria a plongé, où Sarabia s’est montré égal à lui-même c’est-à-dire fantomatique et où Kean a dû se battre comme un chien seul devant, en faisant d’ailleurs un très bon match avec une passe dé et un péno provoqué. Je pense que dans trois semaines, avec Verratti, Neymar et Mbappé, le PSG montrera un tout autre visage… »