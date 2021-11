Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Javier Pastore a tenu à défendre Lionel Messi qui rencontre des difficultés depuis son arrivée dans le club de la capitale.

« C’est normal que ce soit difficile. C’est son premier changement de club, a rappelé l’ancien Parisien contacté par beIN Sports. Moi, j’en avais déjà connu trois. Pour lui, c’est tout nouveau. Ce sont de nouvelles personnes, un championnat qu’il ne connaissait pas, des adversaires qu’il n’avait jamais affrontés… C’est normal qu’il ait besoin de quelques mois pour s’adapter. » »Mais il a la qualité, il montre qu’il est toujours présent en Ligue des Champions parce que c’est une compétition qu’il connaît. Peut-être qu’il n’a pas encore marqué en Ligue 1 et qu’il n’a pas trouvé son espace dans l’équipe, mais je pense qu’il va le trouver en deuxième partie de saison et on verra le vrai Messi », a rassuré le milieu offensif d’Elche.