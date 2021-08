Ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Javier Pastore s’est confié sur l’arrivée de Lionel Messi en France et trouve que le choix est judicieux surtout après des années de galère au FC Barcelone.

Lors d’une interview donnée au « Parisien », l’ancien joueur du PSG a livré quelques précieuses informations. “Il a aimé le Parc, il l’a trouvé joli… Non, vraiment, il est très content et c’est le plus important. Hâte de le voir revêtir le maillot du PSG ? Comme tout le monde. On a envie de le voir avec un autre maillot, notre maillot du PSG ! Ça va être fantastique. Tout le monde attend cette rencontre. Ça va être le match le plus vu dans l’histoire du football, et je vais le regarder bien sûr”, a notamment prévenu Javier Pastore.