Ancien gardien de l’Equipe de France, Pascal Olmeta est heureux de voir encore Kylian Mbappé jouer dans le championnat de France.

« Mbappé ? On a de la chance d’avoir ce jeune joueur qui est encore en France ! Le gamin il se régale et pour moi c’est le meilleur au monde ! Qu’est ce qu’on va chercher ailleurs ? Tu vois tous ses gestes, tous ses buts, il n’arrête pas de progresser. Le PSG aurait dû tout faire pour le garder, avant les Neymar et Messi ! Imagine aujourd’hui s’il part ?! « A-t-il expliqué sur les ondes de « RMC. »