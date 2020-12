La Ligue 1 se prépare pour les fêtes. Ce mercredi aura lieu la 17e journée de Ligue 1, synonyme des dernières sorties des clubs en championnat pour cette année 2020. Alors accrochez bien vos guirlandes, c’est parti pour une petite rétrospective.

L’année 2020 touche à son terme. Ce n’était pas la plus facile, chacun peu en témoigner. Mais s’il est nécessaire de se projeter et aller de l’avant pour tout surpasser, une petite rétrospective s’impose. Ce sera l’occasion parfaite de voir ce qui a marché, et ce qui au contraire, est bon à jeter. Et la Ligue 1 ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Alors c’est parti, voici les tops et les flops de cette année si particulière dans notre si chère Ligue des talents.

TOP : le top 5. Nous aurions pu choisir Marseille, Lyon et surtout Lille, mais pourquoi faire un choix ? En tout, après 16 journées de Ligue 1, les cinq premières places se départagent par cinq points. Alors voilà, il est la nôtre premier top. Plus disputé que jamais, le championnat français est incroyablement indécis. Il est sans doute encore bien trop tôt pour parler d’une lutte à 5 pour le titre de champion, mais pour l’heure, ils s’en donnent les moyens. Alors dans l’ordre, Lille, Lyon, PSG, Marseille, Rennes. Petite mention pour les Phocéens qui, malgré leur foirade en Ligue des Champions, sont virtuellement leaders de notre belle Ligue des Talents.

FLOP : la Covid-19. Ce n’est plus une surprise. Même Robert Lewandowski qui gagne le prix The Best, c’était moins attendu que la crise sanitaire dans les Flops de cette année. Il faut dire que la pandémie ne facilite la tâche à personne. Alors que le sport est avant tout une affaire de communion et passion entre les sportifs et leurs supporters, le coronavirus est venu mettre un coup d’arrêt à tout cela. Affectés économiquement, certains clubs le sont tout autant sportivement. Nice, Marseille, Lens, ils sont nombreux à avoir un voire plusieurs matchs de retard. Report des matchs, récupération, le classement peut vraiment se retrouver « faussé » à la fin de la saison, si cela continue.

TOP : Lille. Alors certes, en coulisses il y a des soucis. Certes, au sein du club, il y a des clashs. Certes, quelques ventes peuvent faire trop « business ». Mais qu’est-ce que cette équipe joue bien au ballon. Un mélange parfait de jeunesse et expérience avec une cuillère de talent, le tout saupoudré d’une pincée de vice. Leaders en Ligue 1 avec un jeu séduisant, ils brillent, et éblouissent même hors dès frontières. Notamment en Europa Ligue où la bande à Galtier est allée taper l’AC Milan à San Siro, rien que ça.

FLOP : Mediapro. Nous tenons sans doute ici le plus gros top des flops que la Ligue 1 aie jamais connu. Privé de spectateurs et très secoué par la crise due à la Covid-19, le football français a dû faire face à une incompétence « inattendue ». Catastrophique de A à Z, Mediapro a été la définition parfaite du « cadeau empoisonné », et ce sont des centaines de millions qui se sont envolés. Avec cet échec, les clubs vont sauter dans l’inconnu. Certains doivent même se préparer à encaisser des pertes importantes.