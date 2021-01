C’est la bombe du jour. Elle nous provient de nos confrères de L’Equipe. Neymar réclamerait un nouveau contrat de quatre ans au PSG dans le cadre des négociations pour sa prolongation.

Qu’elle paraît lointaine, cette époque où le Brésilien était prêt à payer pour retourner à Barcelone ! Neymar se sent désormais très bien à Paris. Tellement bien qu’il compte s’inscrire dans la durée avec le PSG. Son clan réclame un nouveau bail de quatre ans. Avec, on l’imagine, a minima un maintien de son salaire actuel estimé à 36 millions d’euros par an. En ces temps de Covid-19, un tel contrat serait une belle affaire. A l’échelle de la planète, seules les stars de la NBA peuvent actuellement prétendre à de tels émoluments.

Quelle sera la position du PSG dans ce dossier ? Neymar est âgé de 28 ans. Son contrat en cours s’achève en juin 2022. Une prolongation de quatre nous amènerait donc jusqu’en 2026. Soit jusqu’aux 33 ans du Brésilien. Un âge où il devient difficile de revendre un joueur…