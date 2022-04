Si ses performances sur le terrain ne répondent pas aux attentes, Neymar n’est pas aidé par ses supporters d’après un agent brésilien interrogé par SoFoot. Celui qui dit bien connaitre Neymar, explique que les sifflets à l’égard du Brésilien, plutôt que de le piquer, pourraient compromettre les chances de le voir relever la tête.

« Si le climat reste aussi pesant et dur autour de lui, ça ne sera pas le bon cadre pour retrouver Neymar. Il a une résilience hors pair, mais il a aussi peut-être une forme de lassitude à l’égard des fans, des choses qu’il arrivait à digérer avant l’exaspèrent aujourd’hui un peu plus. Quand il dit qu’il va s’arrêter bientôt, c’est clairement une brique qu’il envoie aux fans, parce qu’il a de plus en plus de mal à faire semblant, » a prévenu un agent qui connaît bien le Parisien pour So Foot.