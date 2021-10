En grande difficulté depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar a enfin montré une belle prestation la nuit dernière sous le maillot du Brésil. Et Vikash Dhorasoo pense que c’est un déclic.

Sur le plateau de la « chaîne l’Equipe », le consultant a donné son avis et pense que la sélection peut faire le plus grand bien pour la star du club de la capitale. « La sélection c’est très important pour Neymar et les Brésiliens dans l’ensemble. Il est en train de se poser des questions de savoir s’il doit changer de style de jeu parce qu’il dribble beaucoup, il tente beaucoup, il prend beaucoup de risques et perd le ballon parfois. Donc quand tu es Neymar, qu’est ce que je fais ? Est-ce que je reste heureux comme le dit Thiago Silva et c’est à dire jouer ‘à la Neymar’, prendre le ballon, dribbler, prendre des risques.«

Avant de poursuivre : « Ou alors essayer d’épurer mon jeu et le mettre au service de l’équipe. Et je crois que lorsqu’il dit qu’il doit continuer d’être heureux, c’est que Pochettino doit continuer avec Neymar. On le juge tout le temps, on est dur avec lui et c’est normal, c’est un très très grand joueur ! Réussir au Brésil après sa sortie ressemble à un déclic. Il revient avec beaucoup de confiance, nous on sait ce qu’il vaut ! » Le Brésilien sera donc très attendu dès cette semaine pour le match de Ligue des champions face au RB Leipzig.