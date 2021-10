En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en fin de saison, Kylian Mbappé devrait quitter la capitale française pour rejoindre le Real Madrid. Si le champion du monde semble décidé, une seule personne peut encore lui faire changer d’avis.

C’est en tout cas l’avis du journaliste de « France football » Dave Appadoo qui est persuadé que Lionel Messi est en capacité de convaincre son jeune partenaire de rester au Paris Saint-Germain et ainsi signer une nouvelle prolongation de contrat. « Neymar c’était déjà extraordinaire, mais Messi… Déjà, le fait de jouer avec Messi peut le motiver, sachant en plus que le Real Madrid n’est pas dans sa meilleure période. Et si Lionel Messi prenait la parole et intervenait auprès de Kylian Mbappé, ça pourrait bouger.«

À voir désormais si l’Argentin est capable de remplir cette mission mais aussi découvrir s’il a vraiment envie de parler d’avenir avec son jeune partenaire de club et le convaincre de poursuivre l’aventure en France. Affaire à suivre…