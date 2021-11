Agent de Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola s’est confié sur la situation de son joueur au Paris Saint-Germain. Il n’est pas du tout inquiet.

Questionné par les médias italiens en marge de l’assemblée des agents de la Fédération italienne de football, il a évoqué la concurrence dans le groupe entraîné par Mauricio Pochettino entre le gardien de but transalpin et le portier costaricain Keylor Navas. « Je ne sais pas si c’est devenu un problème, je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et cela se passera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience, je comprends qu’il vit un moment jamais vécu auparavant, mais ce n’est qu’avec le dialogue que ça se résoudra, très tranquillement. » A-t-il précisé. Arrivé libre à Paris en provenance du Milan AC lors du dernier mercato estival, Donnarumma a disputé sept matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021-2022, pour cinq rencontres de Ligue 1.