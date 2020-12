Le club de la capitale française a un rêve. Celui d’un jour aligner Lionel Messi au front de son attaque, et ce rêve semble être une vraie possibilité dans les semaines à venir.

La rumeur Lionel Messi au Paris Saint-Germain prend de l’ampleur. Et avec la sortie de Neymar la semaine dernière, le feuilleton risque de durer. Parce qu’après s’être offert le Brésilien et Mbappé en 2017, le PSG pourrait bien réaliser le coup du siècle avec l’astre argentin. Alors qu’il sera en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin, il sera libre de signer où bon lui semble. Et Leonardo va sûrement tenter de s’immiscer dans cette course. Cependant, financièrement, garder le trio Mbappé – Messi – Neymar semble presque impossible, surtout avec la crise actuelle. Pour Jérôme Rothen, le choix est simple, le directeur sportif doit vendre le Français.

« Il faut arrêter de penser que Kylian Mbappé veut rester absolument au PSG. Là, il y a des discussions, pas des négociations, ça fait une grande différence. Même s’il dit haut et fort qu’il aime le club, s’il avait dû résigner, il l’aurait déjà fait non ? À deux ans de la fin de son contrat, les dirigeants sont assez lucides pour savoir qu’ils peuvent se retrouver en difficulté l’année prochaine. De toute façon, je ne pense pas que cela avancera. La star à Paris, c’est Neymar. C’est lui qui est décisif tout le temps. Mbappé, il vit à côté. Le PSG ne va pas casser sa tirelire pour le garder et lui, il a certainement des envies d’ailleurs. Kylian Mbappé a peut-être fait son temps au PSG et c’est déjà bien. Il est resté un bon bout de temps. Je crois à l’info de Daniel Riolo sur Lionel Messi. C’est plausible. Il est en fin de contrat, le Barça ne fera pas l’effort de le conserver. Messi ne traîne pas un mal-être à Barcelone mais presque… Et puis c’est une super occasion pour le PSG de refaire parler de lui médiatiquement. Certains disent : “Oui, mais il aura 34 ans…”. Et il fait quoi Ibra à 39 ans ? Messi, ça fait 15 ans qu’il met plus de 50 buts par saison ! Je pense qu’il vaut mieux avoir un Messi concerné pendant deux ou trois ans qu’un Mbappé », a expliqué le consultant de RMC.