Titulaire hier soir en Ligue 1 sur le couloir gauche de la défense parisienne, Nuno Mendes est revenu sur le match face au LOSC et le succès mérité sur le score de 5 buts à 1.

« Je pense que c’était un bon match de l’équipe Nous avons bien commencé et marqué tôt, ce qui nous a aidé à rester détendu et jouer notre jeu. Nous avons pressé et nous avons su marquer beaucoup de buts ce soir, et c’est bien pour l’équipe. Danilo ? Je ne pensais le voir à cet endroit là du terrain, mais il est apparu et il s’est imposé, le gardien n’a pas attrapé mon centre et Danilo a pu marquer. Donc j’étais très heureux pour lui et moi-même ! » A déclaré le latéral gauche international portugais au micro de « PSG TV. »