Gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca donne son avis sur Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain et a du mal à comprendre l’intérêt de ce choix de la part des dirigeants.

Celui qui évolue en tant que numéro un dans les buts du Racing club de Lens trouve que cette arrivée n’est pas forcément une bonne chose surtout pour la concurrence avec Keylor Navas. « Quand tu as deux bons, il faut trouver quoi faire pour ne pas fragiliser le groupe. Sinon ça peut créer deux clans, ça peut foutre la panique. On t’enterre vite quand tu es gardien et avec le tournoi qu’a fait Donnarumma, ça va être compliqué pour Navas. S’il est moyen, les gens vont s’acharner. Ça le fragilise. Ça ne m’étonnerait pas de voir Navas faire une cagade, » a glissé Leca dans l’Équipe.

Avant de terminer : « C’est difficile de lui mettre quelqu’un dans les pattes après la saison qu’il a faite. Après, tout dépend du discours et de la hiérarchie établie. Aujourd’hui, quand tu es le PSG ou le Real, tu dois avoir deux gardiens qui ont au moins 300 matches en pro. Tu ne peux plus te permettre de rater des objectifs parce que tu as eu des défaillances. »