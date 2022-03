Le PSG s’est incliné lourdement ce dimanche face à l’AS Monaco, 3-0, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Une énième défaite à laquelle a réagi Kylian Mbappé.

« L’objectif c’est d’aller chercher le 10e titre de champion de France, le reste je pense que ça importe peu les gens. On peut gagner 8-0, 9-0, les gens ils penseront quand même à la Ligue des Champions. Maintenant, on doit rester professionnels, on doit se respecter, on doit respecter les supporters qui nous soutiennent, respecter les gens et nos familles et on va aller chercher ce 10e titre de champion de France », a déclaré Mbappé dans une interview accordée à Prime Video après la rencontre.

« Il faut se respecter soi-même déjà c’est important, si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait, pour ce qu’on aspire à être, on doit se respecter. Mais c’était un match sans, on a perdu et félicitations à Monaco ».