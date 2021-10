Buteur hier soir avec l’Equipe de France face à la Belgique, Kylian Mbappé attend l’Espagne de pied ferme pour la finale de la Ligue des nations dimanche soir.

« Maintenant, il y a une finale à gagner, a lancé le buteur du Paris Saint-Germain dans une vidéo diffusée par la FFF. Si tu fais tout ça et que tu ne gagnes pas, ce serait frustrant… On veut jouer les matchs comme ça, j’adore ces matchs. Ce sont des matchs à pression, que tout le monde regarde et que tout le monde veut jouer. » A révélé la star de l’Equipe de France après la belle victoire 3 buts à 2 face aux Belges.