Ce dimanche soir, face à l’OL (2-4) au Groupama Stadium, Kylian Mbappé a largement contribué à la victoire de son équipe en étant auteur d’un doublé. Ces réalisations lui ont d’ailleurs permis d’atteindre les 100 buts en carrière.

« C’était une bonne date pour mettre le 100e but. Je savais déjà que j’étais à deux buts. La semaine dernière, je voulais déjà les mettre mais j’ai donné un but à Kolo Muani (défaite 1-2 contre Nantes) donc il fallait rattraper ça. Mettre le 100e but sur une super passe de Marco (Verratti), ça passe bien. (…) C’est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l’histoire, ce sont des choses qui restent« , a-t-il déclaré au micro de Canal+.