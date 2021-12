Florent Gautreau est revenu sur la communication de Kylian Mbappé qui n’a pas encore annoncé officiellement son départ du club de la capitale. Rappelons qu’il sera libre dès le 1er janvier 2022.

« Sa communication est bonne. Sa ligne de conduite est désormais très claire : c’est tout simplement de dire « je suis parisien », je veux gagner la Ligue des Champions avec le PSG. C’est bien plus clair qu’une sorte de guerre larvée où il bouderait et où il dirait : « je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait » etc. C’est là qu’il est très fort je pense dans sa tête, il ne s’enferme pas dans une seule idée. Il parle de Paris, il dit qu’il est Parisien. C’est assez marrant, car il dit des évidences, mais qu’il ne mettait pas forcément en avant dans le passé. Il n’a pas à clarifier son avenir, mais il a clarifié sa communication. Et je trouve qu’il l’a bien fait. » a exposé Florent Gautreau sur les ondes de « RMC. »