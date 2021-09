C’était à prévoir mais l’arrivée de Gianluigi Donnarumma a fait ressurgir des traumatismes côté parisien. Pas de numéro 1 désigné et des tensions qui s’accumulent, l’atmosphère est loin d’être saine dans les vestiaires de la capitale. Mauricio Pochettino botte en touche.

Avide d’opportunités, Leonardo a réalisé un coup sublime en récupérant Gianluigi Donnarumma cet été alors qu’il était en fin de contrat et lié à aucun club. Une arrivée à moindre coût qui vient consolider le poste de gardien de but pour les années à venir. A seulement 22 ans, l’international italien, récemment vainqueur de l’Euro, est déjà une référence. En arrivant au PSG, l’ancien milanais savait qu’il n’allait pas être titulaire incontestable. Il avait été prévenu et l’a accepté. Le portier est heureux à Paris au contraire de Keylor Navas qui ne s’attendait pas à une telle arrivée.

Ce soir, face au Club Bruges, Mauricio Pochettino a fait un choix fort en titularisant Keylor Navas dans les cages. Pourtant, l’Argentin botte en touche au micro de Canal + : « Nous avons deux grands gardiens et malheureusement, il n’y en a qu’un seul qui peut jouer. À chaque occasion, il faudra voir lequel jouera, mais ce n’est qu’une question de choix. »