« Si je vais prolonger au PSG ? J’espère. Mon envie c’est de rester. J’ai encore de l’envie et de l’énergie pour essayer d’emmener le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Mon histoire ici n’est pas terminée. J’espère qu’on aura un accord pour la prolongation », a affirmé Marquinhos dans Téléfoot. Pour rappel, son contrat court jusqu’en 2024.