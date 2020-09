Thomas Tuchel s’est exprimé sur le match à venir face à l’OGC Nice ce dimanche à l’Allianz Riviera. Le coach du PSG a clairement dit qu’il comptait sur Marco Verratti.

“Marco s’est entraîné hier sans problèmes et il l’a un peu ressenti dans l’adducteur mais j’espère vraiment que c’est passé et qu’il pourra s’entraîner avec nous aujourd’hui. S’il peut faire ça, je veux qu’il joue demain. C’est le statut maintenant et j’espère vraiment que cela ne va pas changer“, a déclaré Leonardo Tuchel en conférence de presse.