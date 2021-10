La lutte est féroce en Premier League et plusieurs cadors anglais vivent des semaines délicates. Les jours de Nuno Espirito Santo à Tottenham et ceux de Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United sont comptés. Un homme pour les remplacer : Mauricio Pochettino.

Depuis le départ de Mauricio Pochettino plus rien ne va à Tottenham. Les arrivées successives de José Mourinho puis de Nuno Espirito Santo n’y ont rien changé et les Spurs s’enfoncent dans un marasme déprimant c’est pourquoi Daniel Levy souhaite le retour de son enfant prodige actuellement au PSG. La situation est assez similaire à Manchester United, écurie dans laquelle Ole Gunnar Solskjaer est remis en question. Le Norvégien ne semble pas avoir la stature pour emmener les Reds Devils et les dirigeants mancuniens font du technicien parisien une piste prioritaire. Une information confirmée par le London Evening Standard qui indique l’Argentin n’a plus énormément de crédit au PSG et qu’un départ de la capitale est envisageable.