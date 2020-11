Pourtant blessé depuis le week-end dernier, Kylian Mbappé a tout de même été appelé en équipe de France ce jeudi. Une nouvelle qui risque de déplaire à Thomas Tuchel.

Blessé le week-end dernier face au FC Nantes, Kylian Mbappé était encore absent hier soir pour le match de Ligue des Champions face au RB Leipzig et le sera de nouveau samedi pour affronter Rennes en Ligue 1. Pourtant, l’état de santé du buteur français n’a pas empêché Didier Deschamps de le sélectionner ce jeudi, pour les prochaines échéances avec les Bleus. « Le forfait de Camavinga est acté, ce qui n’est pas le cas de Kylian », a justifié le sélectionneur en conférence de presse. « Il n’a pas joué hier, ce week-end je ne sais pas, mais par rapport à notre échéance contre le Finlande, et surtout contre le Portugal, il n’y a pas de certitudes qu’il ne puisse pas être disponible (…) Il n’y a pas de certitudes dans le sens négatif. J’échange avec le joueur. Bien évidemment, les médecins échangent aussi entre eux. S’il est dans la liste, c’est qu’il y a de très fortes possibilités qu’il soit disponible. Pas pour mercredi contre la Finlande, mais samedi contre le Portugal. Bien sûr on va suivre son évolution, mais si tout se passe bien, il devrait être là. »

Pas sûr en revanche que Thomas Tuchel soit pleinement satisfait de cette explication. En début de semaine, le tacticien allemand affichait clairement son intention de garder Mbappé au Camp des Loges pendant la trêve. « Non, je ne sais pas du tout. Je pense qu’ils vont rester là avec nous pour récupérer. Maintenant, on a un match très difficile contre Rennes samedi et après les gars rejoindront leurs équipes nationales. »