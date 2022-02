En constant désaccord avec sa direction Mauricio Pochettino devrait quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Un départ précoce poussé par Lionel Messi & Co dont les arrivées n’étaient pas attendues ni espérées par le technicien argentin.

Critiqué depuis plusieurs mois pour affiché un jeu jugé comme étant proche du néant, le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino attise le mécontentement de ses supporters. Les ultras ont d’ailleurs fait entendre leurs revendications lors de la dernière victoire parisienne de ce vendredi 11 février arrachée au bout du bout face au Stade Rennais. Un nouveau scénario catastrophe renversé par l’inévitable Kylian Mbappé qui semble sauvé son technicien depuis déjà plusieurs semaines. Ce dernier serait d’ailleurs très agacé en interne, pieds et poings liés par un Leonardo bien trop indépendant.

Selon les informations de Goal, les tensions montent en coulisses entre Mauricio Pochettino et sa direction. Un départ serait de plus en plus proche pour le technicien argentin. Ce dernier n’apprécierait pas la gestion sportive de Leonardo qui travaille en coulisses indépendamment de ses demandes et volonté. L’ancien des Spurs auraient déjà été agacé par le mercato estival et les nombreuses arrivées de joueurs libres, Lionel Messi & Co dont il ne souhaitait pas voir intégrer son effectif. Selon les dires du quotidien sportif, Mauricio Pochettino aurait préféré que son effectif soit affiné et que le recrutement soit ciblé sur des postes clés. Avec 30 joueurs à disposition et des recrues en nombre, l’entraîneur a été servi.