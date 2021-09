Ce mercredi soir le Paris Saint-Germain se rend en Moselle pour affronter le FC Metz dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Un déplacement qui se fera sans Lionel Messi.

Remplacé dimanche soir lors du choc remporté 2 buts à 1 contre l’Olympique Lyonnais, la Pulga est touché physiquement et n’est pas apte à participer à la rencontre de demain. « Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures, » indique ainsi le communiqué du leader du championnat. À noter que Verratti, qui a repris la course ce mardi, et Sergio Ramos, qui poursuit sa préparation, sont également indisponibles.