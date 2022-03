Les supporters du PSG ne sont pas contents et ils le font savoir. Bien que victorieux face à Bordeaux ce dimanche en Ligue 1 (3-0), les Parisiens ont subi les mécontentements des supporters au Parc des Princes, et les dirigeants en ont pris pour leur grade…

Les supporters ont brandi des banderoles suite à la défaite du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real, où il était entre autres inscrit : « Mbappé à Paris Leonardo au pilori » ou encore « Direction démission ».

PSG vs Bordeaux : banderoles MT1#PSGFCGB pic.twitter.com/t9Z534ZcmF — Feuille de Match (@LeFootixDuPSG) March 13, 2022

Un mécontentement entendu par les joueurs. Presnel Kimpembe s’est exprimé après la rencontre et s’est voulu compréhensif. « On les entend même si on est concentrés sur notre match. Mais on comprend leur déception, leur haine et leurs cris. Mais on est professionnels, il faut aussi savoir le rester. C’est maintenant qu’il faut relever la tête pour avancer et remporter cette Ligue 1 ».