Présent au micro de RMC ce jeudi, Jérôme Rothen est revenu sur le cas de Thomas Tuchel, sur la sellette depuis la défaite du PSG en Ligue des Champions (1-2).

« Je le dis depuis un certain moment, je trouve qu’ils ont perdu du temps après la finale de la Ligue des champions. Ils ont eu le mérite d’être allés en finale, oui, mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt, ça a sauvé la tête de Thomas Tuchel. Il y a ses déclarations inacceptables qui ont créé des tensions à l’intérieur du club et avec Leonardo, et puis il y a le placement ou l’attitude des joueurs. Pour avoir les bonnes attitudes sur un terrain, c’est tout de même ton entraineur qui te prépare à ça. Quand tu gagnes à Nîmes avec une équipe bis et que derrière tes internationaux sont inexistants contre Manchester, à commencer par ta star Neymar qui a cette attitude-là, ça veut bien dire que Neymar il n’en a rien à faire de Tuchel. Il a eu une attitude dramatique.

En rogne après les stars de l’équipe, qui n’ont pas vraiment montré les crocs après l’ouverture du score de Manchester United, Jérôme Rothen souligne aussi la responsabilité du coach dans ce genre de situation. « A huis clos on a tout entendu. Quand tu vois un entraineur aussi impuissant et totalement déconnecté de ce qu’il se passe sur le terrain, qui est incapable de recadrer un tel ou un tel qui ne se replace pas, et que tu prends des vagues, des vagues, des vagues, sans rien changer avant la mi-temps…. Ce n’est pas digne d’une équipe comme le PSG, et c’est de la faute de Thomas Tuchel. L’équilibre de l’équipe, c’est la faute de l’entraîneur. Et il y a aussi la composition. Je suis désolé, tu as un milieu de terrain comme celui-là qui ne donne pas satisfaction depuis plusieurs matchs, tu remets Gueye et Herrera… Quand Neymar ou Mbappé ne sont pas bien, psychologiquement, physiquement et techniquement, c’est le néant, il ne se passe rien… »