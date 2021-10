« On pensait que tout était sur les rails et puis finalement ça s’est compliqué par la suite. Paris a lâché. Sur ce qu’a montré le PSG hier soir, il y a quand même de quoi être inquiet et se dire que c’est pour l’instant, forcément insuffisant pour rêver plus grand pour la suite de la Ligue des Champions. Il n’y aura pas toujours Leipzig comme adversaire mais des équipes d’un autre niveau. Paris n’est toujours pas une équipe, toujours pas un bloc mais une addition de talents. Ça commence à durer et pour l’instant Pochettino n’a toujours pas trouvé la solution. » A-t-il expliqué alors que le PSG affronte l’OM dans le Clasico du football français dimanche soir.