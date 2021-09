Leonardo, directeur sportif du PSG, répond aux incessantes attaques de Javier Tebas, président de la Ligue de football espagnol, habitué aux déclarations et sorties remarquées.

Irrité par les départs successifs de ces trois cadors, Neymar, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Javier Tebas subit la dégringolade du championnat espagnol sur la scène européenne. Rageur, le dirigeant espagnol critique vivement la stratégie du PSG qu’il considère comme étant illicite. Charge que réfute le club de la capitale par la voix de son directeur sportif. Leonardo s’est exprimé sur le sujet au micro de Canal +.

« Cela ne m’agace pas trop. Pour moi, les critiques sont déplacées. Je ne vois pas une personne de son rôle avoir des déclarations comme ça. Peut-être qu’il veut faire parler de lui et de la Liga dans une période où elle n’est pas en très bonne santé. Nous, on respecte toutes les règles du fair-play financier. On a des personnes qui s’occupent de ça. On connaît nos arguments. C’est pour ça qu’il n’y a rien qui n’est pas en accord avec le fair-play financier.«