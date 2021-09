Ce dimanche, Mauricio Pochettino a ouvert la porte à une toute première polémique autour de Lionel Messi. Le technicien a fait sortir sa star à un quart d’heure du terme de la rencontre. Evénement qui n’avait plus eu lieu depuis 2010.

Le Paris Saint-Germain a fait la polémique ce weekend lors de son opposition avec l’Olympique Lyonnais de ce dimanche. Mauricio Pochettino a sorti son phénomène, Lionel Messi, à un quart d’heure du terme de la rencontre. Une sortie qui a étonné la star argentine qui n’a pas réalisé la traditionnelle poignée de mains entre un sortant et son coach. Si un choix sportif avait d’abord été évoqué en conférence de presse par Mauricio Pochettino, le PSG a laissé fuiter une toute nouvelle information sur les raisons de ce remplacement. L’Argentin souffrirait d’une béquille subit au-dessus du genou. Le staff parisien aurait remarqué que ce coup subi gênait leur attaquant et ont pris la décision de le sortir afin d’éviter toute prise de risque. Un pépin physique plus que vraisemblable puisque Lionel Messi n’a pu faire que du travail en salle ce lundi au Camp des Loges.