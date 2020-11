Depuis plusieurs semaines, Mbappé est annoncé très proche d’une signature au Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a pris la parole et a évoqué ce dossier difficile. Pour rappel, l’international français n’a toujours pas prolongé son contrat avec Paris. « Il y a beaucoup de communication. Et dans les équipes espagnoles, il y a beaucoup de politiques, d’effet d’annonce. Nous, on parle directement avec Kylian, c’est ça la vérité de la négociation. La vérité, c’est que le PSG est dans un moment compliqué, mais ce sera l’équipe des cinq prochaines années qui sera dans le coup. il y a des équipes qui ont fait un cycle très important et qui commencent à avoir du mal », a indiqué le directeur sportif du PSG dans une interview aux médias du club. Avant d’ajouter : « On a des joueurs jeunes mais très expérimentés. On a Neymar, Mbappé qui sont dans le top 3 parce que Ronaldo et Messi vont sortir avec l’âge. C’est l’idée. Je vois un futur… et c’est à ça qu’on travaille. On sait que cette saison est bizarre. On savait que ce sera difficile, qu’on va faire tous nos matchs à huis clos et qu’on aurait pas les mêmes revenus. »