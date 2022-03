En conflit avec Mauricio Pochettino et sa direction, Leonardo a été particulièrement fragilisé par l’élimination parisienne en Ligue des Champions. Poussé vers la sortie, l’Italien pourrait être remplacé par Monchi.

Pointé du doigt comme étant l’un des principales responsables de la débâcle parisienne face au Real Madrid en 8èmes de finale de Ligue des Champions, synonyme d’élimination précoce. Leonardo devrait être débarqué à l’issue de la saison. Engagé dans plusieurs conflits en interne, l’Italien ne fait plus l’unanimité. Doha aurait pris la décision de s’en séparer et cherche désormais un remplaçant qualifié.

Selon les informations d »Eduardo Inda présent sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le Paris Saint Germain aurait fait de Monchi, directeur sportif du FC Séville, un remplaçant potentiel : « Leonardo, en plus d’intimider les arbitres avec Nasser Al-Khelaïfi, a un pied et demi hors du PSG et Paris pense à un nom espagnol pour le remplacer comme directeur sportif : Monchi. »