Pour Galtier, le bon début de saison du PSG est à mettre en corrélation directe avec celui de Neymar.

De passage en conférence de presse jeudi, alors que le Paris Saint-Germain se déplace ce soir (21h) sur la pelouse de l’AC Ajaccio pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a évoqué l’excellent début de saison de Neymar.

« Un, il n’a pas de problème. Et deux, il est performant. Il est arrivé prêt physiquement au début de la préparation, déterminé à faire une bonne saison. Il est sérieux et fit. Il n’y a pas de secret dans le football, si vous faites attention à votre corps et que vous mettez du rythme aux séances… À partir du moment où il est bien physiquement, il peut éviter les contacts, ce qui permet de ne pas avoir de blessures sur le plan articulaire. Sur un plan musculaire, il peut enchaîner les matchs. »