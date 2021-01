Ce mardi, Kylian Mbappé a agité de nouveau l’actualité espagnole. La star du PSG fait la Une du quotidien espagnol AS derrière le titre « La formule Mbappé » qui déroule en détail le plan du Real Madrid pour recruter le prodige français l’été prochain.

Les dirigeants de la Maison Blanche auraient-ils recruté El Profesor de la célèbre série « La Casa de Papel » ? Ce n’est pas impossible au vu du plan parfaitement ficelé que prépare les Merengues pour mettre le grappin sur Kylian Mbappé l’été prochain. D’après le journal espagnol AS, le club madrilène estime que la situation contractuelle du Parisien, qui n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain dans la capitale, forcera le PSG à réfléchir à un prix « abordable » pour son joueur, c’est-à-dire une fourchette comprise entre 150 et 222 millions d’euros. Une somme dans les cordes de la Casa Blanca. Pour assurer un tel transfert, les dirigeants planchent sur des revenus aux alentours de 800 millions d’euros, un objectif envisageable grâce notamment au retour espéré du public dans le stade et des bénéfices lors du prochain mercato estival qui devront atteindre les 100 et 150 millions d’euros. Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos, Luka Jovic, Marcelo et Brahim Diaz sont les cibles qui pourraient potentiellement rapporter gros.

Après avoir dit tout ça, il reste encore une inconnue, et non des moindres : les intentions de Mbappé. Si l’attaquant vedette du PSG est resté muet quant à son avenir, Leonardo et ses associés feront tout, avec de bons arguments, pour convaincre leur joueur de prolonger l’aventure encore un peu plus l’aventure dans l’Hexagone.