Arrivé à Paris hier contre plus de 60 millions d’euros, Achraf Hakimi manque déjà à Giuseppe Marotta, le directeur général de l’Inter Milan.

Alors que le PSG a bouclé le transfert gratuit de Georginio Wijnaldum il y a quelques semaines, le club de la capitale a cassé hier sa tirelire pour s’offrir les services d’Achraf Hakimi. Auteur d’une saison impressionnante avec l’Inter Milan, l’ancien du Real Madrid et du Borussia Dortmund s’est engagé avec le PSG contre joli chèque de 60 millions d’euros, plus 11 millions de bonus. Et même si ce transfert permet au club milanais de renflouer ses caisses, le directeur général Giuseppe Marotta reste conscient de la qualité du joueur qu’il perd. « Des choix douloureux ont été faits, comme la vente d’Hakimi, mais nous l’avons fait pour assurer la continuité. »

Un avis partagé par le nouveau coach Simone Inzaghi, qui s’attend à des renforts de taille cet été pour pallier le départ du Marocain. « On m’avait dit qu’Achraf Hakimi allait partir, mais le club m’a promis que l’équipe resterait compétitive et forte. C’est dur de le perdre, mais c’était prévu. »