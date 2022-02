Pour le journaliste Hugo Guillemet, Lionel Messi est vraiment arrivé au PSG cet hiver.

Malgré les critiques incessantes depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi semble avoir retrouvé sa patte magique. En atteste les deux passes décisives délivrées ce week-end pour Kylian Mbappé face à l’AS Saint-Étienne (3-1). Deux bijoux qui ont régalé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe Hugo Guillemet.

« Depuis la trêve hivernale, je trouve que sa saison est lancée. Il y a surtout son association avec Kylian Mbappé qui est lancée. C’est impressionnant le nombre d’actions qu’il arrive à créer. Il joue un peu comme il jouait à la fin au Barça, en redescendant assez bas pour chercher les ballons. Il apporte de la créativité et c’est vraiment ce qu’il manque à ce Paris Saint-Germain. Il manque souvent du liant dans le jeu et le milieu de terrain notamment. Lui, il sait très bien faire ça. Il avait été très mal noté contre le Real Madrid parce qu’on a retenu son penalty manqué, mais j’avais trouvé qu’il avait provoqué beaucoup de décalages. Ce joueur, maintenant qu’il semble avoir trouvé sa place, il est indispensable au Paris Saint-Germain. Il a pris du rythme et il arrive à éliminer des joueurs. »