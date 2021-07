C’est fait. L’Italie a remporté ce dimanche l’Euro après une finale à suspens face à l’Angleterre, ce dimanche soir, qui s’est conclue aux tirs au but. Une consécration pour le joueur du PSG Marco Verratti, qui a été étincelant.

Après ce sacre, Kylian Mbappé a adressé un message de félicitations à son coéquipier du Paris Saint-Germain dans sa story Instagram. Dans celui-ci, on voit une photo de Marco Verratti avec le trophée, légendez d’une petite phrase : « The Best » (le meilleur NDLR). Sobre, simple, mais clair.