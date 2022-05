Auteur d’une première saison contrastée sous les couleurs du PSG, Lionel Messi a essuyé les sifflets du Parc des Princes. Des agissements qu’essaie de comprendre Angel Di Maria.

« Le meilleur joueur du monde sifflé, c’est difficile à croire. Mais, ici au club, les gens, les ultras sont exigeants et très passionnés. (…) Ça arrive partout. Ici, ça arrive avec le meilleur du monde. Leo ne fait pas attention, c’est un détail, c’est le foot. On sait que c’est comme ça, ça doit se passer comme ça. On doit être fort. C’est le foot, ce genre de choses arrivent », a lancé Angel Di Maria dans des propos accordés à l’émission Todo Pasa.

Arrivé libre l’été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a inscrit 9 buts et délivré 13 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues. Une première saison d’adaptation jugée particulièrement mitigée par l’ensemble des observateurs.