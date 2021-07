ArticlesAssociés No Content Available

Titulaire face à l’équipe de Chambly cet après-midi avec le Paris Saint-Germain, le jeune Ismaël Gharbi (17 ans) a encore eu la chance de jouer et il savoure pleinement.

Le jeune milieu de terrain offensif, qui a profité de l’absence de nombreux internationaux pour jouer avec le club de la capitale, a livré ses impressions sur ses débuts avec l’équipe première, dans un entretien accordé sur le site officiel du club. « C’est un rêve depuis tout petit, de commencer à jouer avec les professionnels, surtout avec mon club de cœur. C’est une immense fierté. Mon intégration s’est très bien déroulée, tout le monde m’a bien accueilli. Je me sens très bien ici ! Il y a de la pression mais elle est positive. On m’a mis très à l’aise. Tous les joueurs me mettent en confiance, me poussent à faire au mieux, et moi je suis à fond pour aider l’équipe. »